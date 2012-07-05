〔欧洲股市〕收跌,美国数据强劲令追加刺激措施希望降温

* FTSEurofirst 300指数收低0.1%

* 美国数据强劲令追加刺激措施希望降温

* 技术面利空,关键指数未能攻克阻力位

路透伦敦7月5日电---欧洲股市周四小幅收跌,从两个月低位高位回落,因欧洲央行公布的一些列提振成长举措在市场的预料之中,促使投资者锁定获利,而令人鼓舞的经济数据使美国再推刺激举措的可能性降低.

技术图表显示一关键欧洲股指尽管在近期升势动能的带动下仍未能攻克一强劲阻力水准,可能要进一步下滑后才能反弹.

欧洲央行总裁德拉吉发表的有关经济前景的讲话令人失望,且在讲话中并未暗示未来会进一步放宽政策,这也重要股市,西班牙和意大利公债收益率攀升,两国股市.IBEX.FTMIB分别重挫3%和2%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报1,044.47点.稍早触及5月初以来最高1,054.02点,因中国央行意外降息.欧洲央行也下调利率,英国央行则推出了进一步货币刺激举措,一如市场预期.

"央行的行动与预期一致.我将今日宣布的举措视为利好,但在过去几天大涨后,市场也出现了部分合理的获利了结,"BNP Paribas Fortis Global Markets的研究部主管Philippe Gijsels表示.

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,美国6月民间部门就业人数增加17.6万人,超出分析师预期的增加10.5万人.5月数据小幅上修至增长13.6万人,前值为增长13.3万人.[ID:nEAPA50EH1]

该数据促使高盛上调周五将公布的6月非农就业岗位增幅至12.5万,原本预估为7.5万.汤森路透调查预估值为增加9万.

欧洲银行股跌幅居前,该类股指数.SX7E急跌3.3%.其他与成长相关的板块也走低,最近几日,因预期欧洲央行将采取行动,成长相关类股表现强劲.建筑类股.SXOP和化工类股.SX4P均回落逾1%.

英国富时100指数.FTSE收高0.14%,报5,692.63点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.45%,报6,535.56点,法国CAC-40指数.FCHI回落1.17%,报3,229.36点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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