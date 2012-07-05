〔纽约期市〕ICE期棉收低,因投资者卖出及商品市场走弱

标题新闻：瑞银1月瑞士消费者信心指数升至1.43，12月修正为1.38
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路透纽约7月5日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周四收低,分析师说,因美元上涨,以及商品市场基调转差打压棉花市场,投资人结清头寸,此为五个交易日来首见,预期这情况将令棉花市场处于守势.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2收跌2.02美分,或2.8%,结算价报每磅70.58美分,交投区间为70.31-72.75美分.
汤森路透数据显示,周四成交量接近13,000口,较30天均值低约三分二.
欧元兑美元下跌至一个月低点,此前欧洲央行将指标利率下调至纪录低位.
股市也下跌,因投资人寻找美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取什么行动支持美国经济的更多线索,因全球各国央行的行动并未收到预期效果.
交易商表示,市场等待周五美国农业部公布的周度出口销售数据.
市场预料对报告无甚反应,因为2011/12作物销售年度接近结束.
交易所数据显示,在6月15日,棉花市场的未平仓合约为191,881口.
下周市场将把焦点转向美国农业部的月度报告,因美国农业部将在2012/13作物销售年度开始前微调其数据.
汤森路透数据显示,上一交易日成交量接近26,100口,较30天均值低不足10%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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