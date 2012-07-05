〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少198.9亿美元--iMoneyNet

路透纽约7月5日电---iMoneynet周四公布的货币基金报告显示,截至7月3日的最近一周美国货币市场基金资产减少198.9亿美元,至2.512万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少196.8亿美元,至2.242万亿美元;而免税货币市场基金资产减少2.097亿美元,至2,700.7亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率保持在0.03%.(完)

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