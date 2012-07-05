〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少198.9亿美元--iMoneyNet

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透纽约7月5日电---iMoneynet周四公布的货币基金报告显示,截至7月3日的最近一周美国货币市场基金资产减少198.9亿美元,至2.512万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少196.8亿美元,至2.242万亿美元;而免税货币市场基金资产减少2.097亿美元,至2,700.7亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率保持在0.03%.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
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路透香港3月1日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周三午盘复牌股价大涨两成，因私募股权公司太盟投资集团（PAG Asia Capital）拟收购逾42%股份，涉资至少47亿港元。