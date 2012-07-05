〔纽约期市〕ICE原糖期货从两个半月高位回落,Liffe可可期货上扬

路透纽约/伦敦7月5日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周四在跳升至两个半月最高水准后转为下跌,因空头回补活动枯竭.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)则触及五个月高位.

ICE阿拉比卡咖啡期货由升转跌,此前曾触及三个月高点并呈现技术性超买,部分多头人士获利了结.

软商品期货与少数其他大宗商品一并下跌,投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激政策以及就业报告提供的指引.该报告可能体现出欧债危机对美国经济的影响.

ICE-10月原糖期货SBc1下跌0.06美分,收在每磅21.92美分,之前曾触及两个半月高位22.69美分.

周三美国软商品市场因假日休市,今日投资者基于图表进行的投机性活动和买盘,以及部分空头回补,均在稍早时扶助市场.经纪商称,指标合约一度升穿100日移动均线,仅停留在200日移动均线略下方.

伦敦Liffe-8月白糖期货LSUc1收低6.80美元,或1.1%,报每吨633.00美元.稍早该合约曾触及645.80美元,为3月底迄今最高水准.

ICE可可期货升至逾三个月来最高位,但随后因投资者获利了结转跌.伦敦可可期货则触碰到五个月高点.

9月伦敦可可期货LCCU2收高11英镑,或0.7%,报每吨1,597英镑,稍早曾触及五个月高点1,619英镑.

ICE-9月可可期货CCc2收低22美元,或0.9%,报每吨2,328美元,之前曾升至3月28日至今高点2,375美元.

英镑/美元GBP=疲弱,令ICE可可期货承压,帮助支持以英镑计价的Liffe市场.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2下跌0.10美分,收在每磅1.8035美元,之前交投在宽阔区间1.7585-1.8710美元,与4月13日高位构成双顶形态.

Liffe-罗布斯塔9月期货LRCc2收高1美元,报每吨2,099美元.(完)