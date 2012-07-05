〔纽约期市〕ICE原糖期货从两个半月高位回落,Liffe可可期货上扬

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透纽约/伦敦7月5日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周四在跳升至两个半月最高水准后转为下跌,因空头回补活动枯竭.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)则触及五个月高位.
ICE阿拉比卡咖啡期货由升转跌,此前曾触及三个月高点并呈现技术性超买,部分多头人士获利了结.
软商品期货与少数其他大宗商品一并下跌,投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激政策以及就业报告提供的指引.该报告可能体现出欧债危机对美国经济的影响.
ICE-10月原糖期货SBc1下跌0.06美分,收在每磅21.92美分,之前曾触及两个半月高位22.69美分.
周三美国软商品市场因假日休市,今日投资者基于图表进行的投机性活动和买盘,以及部分空头回补,均在稍早时扶助市场.经纪商称,指标合约一度升穿100日移动均线,仅停留在200日移动均线略下方.
伦敦Liffe-8月白糖期货LSUc1收低6.80美元,或1.1%,报每吨633.00美元.稍早该合约曾触及645.80美元,为3月底迄今最高水准.
ICE可可期货升至逾三个月来最高位,但随后因投资者获利了结转跌.伦敦可可期货则触碰到五个月高点.
9月伦敦可可期货LCCU2收高11英镑,或0.7%,报每吨1,597英镑,稍早曾触及五个月高点1,619英镑.
ICE-9月可可期货CCc2收低22美元,或0.9%,报每吨2,328美元,之前曾升至3月28日至今高点2,375美元.
英镑/美元GBP=疲弱,令ICE可可期货承压,帮助支持以英镑计价的Liffe市场.
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2下跌0.10美分,收在每磅1.8035美元,之前交投在宽阔区间1.7585-1.8710美元,与4月13日高位构成双顶形态.
Liffe-罗布斯塔9月期货LRCc2收高1美元,报每吨2,099美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港3月1日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周三午盘复牌股价大涨两成，因私募股权公司太盟投资集团（PAG Asia Capital）拟收购逾42%股份，涉资至少47亿港元。