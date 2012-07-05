〔全球金市〕三大央行放宽政策后黄金回落,关注美国就业数据

* 黄金走低,因欧洲央行调降利率至纪录低位且中国央行意外降息

* 对央行行动的失望情绪和通缩担忧重压金市

* 关注周五美国非农就业数据

路透伦敦7月5日电---金价周四走低,因美元走强以及中国,英国和欧洲央行放宽货币政策后,市场对央行并未采取更为积极的刺激举措感到沮丧.

黄金今年数次因美国联邦储备理事会(FED,美联储)未暗示将放宽政策而走低,今日在三大央行放宽政策,并对全球经济发出更高级别的警报后黄金再度承压.

全球经济放缓的前景削弱黄金作为对冲通胀工具的魅力.

黄金本周迄今仍上扬近4%,因寄望于在数据显示美国6月制造业出现近三年来首度萎缩后美联储将采取进一步行动.

在周五美国公布非农就业报告前,部分交易商仍选择离场观望.

1827GMT,现货金XAU=回落0.5%,报每盎司1,607.69美元.

美国COMEX-8月期金GCv1收跌12.40美元,报每盎司1,609.40美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值低约10%.

金价盘初升至1,623.80美元的日高,之前中国央行意外将贷款利率调降至6%,但涨势消退,因投资者担忧强于预期的美国就业数据可能扼杀任何美国将采取进一步举措的希望.

现货银XAG=回落1.3%,报每盎司27.74美元.

美国周四公布的就业数据显示,民间就业岗位增加17.6万个,超过分析师预期,可能预示周五将公布的月度非农就业数据良好.

预计周五公布的报告显示,美国6月就业岗位增加9万个,失业率持稳在8.2%.

黄金上市交易基金的黄金持仓量本周减少,但仍接近3月触及的纪录高位.

在铂金系金属中,现货铂金(白金)XPT=回落0.65美元,报每盎司1,472.08美元.现货钯金XPD=跌0.1%,报每盎司577.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1609.40 -12.40 -0.8 1597.50 1624.50 156,147

COMEX白银期货 SIN2 27.672 -0.608 -2.1 27.495 28.380 43,093

COMEX铂金期货 PLN2 1477.70 -13.70 -0.9 1466.00 1493.80 8,574

COMEX钯金期货 PAU2 585.75 -13.15 -2.2 584.65 605.95 3,631

现货金 XAU= 1607.69 -7.44 -0.5 1598.10 1623.80

现货银 XAG= 27.740 -0.370 -1.3 27.560 28.380

现货铂金 XPT= 1472.08 -0.65 0.0 1468.33 1487.25

现货钯金 XPD= 577.75 -0.38 -0.1 586.75 599.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=