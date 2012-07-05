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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 05:55 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上扬5.2%至13个月高位,受玉米劲升推动

路透7月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大涨5.2%至13个月高位,交易商称受玉米市场强势带动.

因投资人担心美国中西部热浪殃及作物,玉米期货劲升已经提振小麦期货连升四日,录得12.8%的升幅.

分析师预计美国农业部周五将公布,最近一周美国出口小麦30-45万吨,之前一周为32.45万吨.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示,阿根廷2012/13年度小麦种植面积将减少20%至370万英亩,低于之前的预估.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货WN2大涨40-1/4美分,结算价报每蒲式耳8.22-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为133,237口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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