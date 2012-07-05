〔加拿大汇市〕加元兑美元从七周高位回落,跟随全球股市和油价下跌

路透多伦多7月5日电---加元兑美元周四从七周高位回落,受全球股市和商品价格走软打压,此前全球多家央行进一步提供货币刺激措施的举动未能满足已经上调的期望值.

但加元兑欧元EURCAD=R上扬,触及1.2524加元或0.7985欧元,为2010年6月中来最高.

加拿大跟随全球股市周四的跌势,因投资人等待美联储刺激措施的线索以及可能显示欧债危机令美国经济承压的就业报告.

加元兑美元CAD=D4收报1.0144加元或0.9858美元,略低于周三收盘1.0132加元或0.9870美元.

稍早,加元升穿200日移动均线切入位约1.0118加元或0.9883美元,高见1.0100加元或0.9901美元,为5月16日来最高.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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