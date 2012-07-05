〔国际油市〕布兰特原油期货上涨,因挪威供应忧虑及央行放宽政策

* EIA数据显示上周美国原油库存减少427万桶,跌幅多于预期

* 挪威油公司宣布停工,关注政府会否干预

* ECB宣布减息,中国意外再次减息

* 关注周五出炉的美国6月非农就业报告

路透纽约7月5日电---布兰特原油期货周四上涨,收在五周高位,因忧虑供应收紧,此前挪威油公司向罢工工人宣布停工,且投资人寄望一些央行采取的宽松措施将改善油需求也提振油价.

中国减息以提振正在放缓的经济增长,此举令市场意外,且英国央行推出另一轮货币刺激措施.

布兰特原油触及每桶102美元上方的日内高位.之后欧洲央行将其指标利率下降至0.75%,而欧元兑美元下滑,将布兰特原油从高位拉回.

美国能源资料协会公布上周美国原油库来的减少幅度远多于预期,最初扶助扩大布兰特原油的升幅,也令美国原油缩减跌幅.但分析师称,原油库存的降幅不足以将油价推高一些,因美国原油库存较上年水平高出超过2,400万桶.

包括Statoil (STL.OL)在内的挪威石油公司宣布停工,以终止离岸设施的油气工人罢工行动,此举可能促使政府介入干预.

挪威劳工部就是否干预拒绝置评,但表示停工是合法的.

伦敦8月布兰特原油期货LCOc1上升0.93美元,结算价报每桶100.70美元,此为3月31日来最高结算价,当日收报100.87美元.

美国8月原油期货CLc1下跌0.44美元,收报每桶87.22美元,早盘升至88.98的日内高位.

美国能源资料协会(EIA)公布,美国一周原油库存减少427万桶,至3.829亿桶,预估为减少190万桶.美国一周汽油库存增加15.1万桶,至2.0497亿桶,预估为增加60万桶.美国一周馏分油库存减少105万桶,至1.178亿桶,预估为增加60万桶.[ID:nSB8544658]

布兰特原油较美国原油的溢价升0.46美元,尾盘报13.48美元,周二溢价为13.02美元.

路透数据显示,布兰特原油成交量较其30天均值高出35%,美国原油成交量较其30天均值高出13%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 87.22 -0.44 -0.5% 86.50 88.98 352,519 336,186

9月原油 87.57 -0.46 -0.5% 86.87 89.33 84,940 87,072

8月RBOB汽油 2.7648 0.0419 1.5% 2.6954 2.7950 52,161 62,967

9月RBOB汽油 2.6552 0.0249 1.0% 2.5974 2.6799 45,317 33,408

8月取暖油 2.7684 0.0099 0.4% 2.7256 2.7899 46,988 63,409

9月取暖油 2.7685 0.0082 0.3% 2.7268 2.7896 24,202 25,878

ICE合约

8月布兰特 100.70 0.93 0.9% 99.30 102.34 308,365 79,561

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 640,741 648,233 562,381 1,442,989 22,317

汽油 161,169 119,381 149,124 253,840 -8,280

取暖油 124,173 130,291 144,209 315,514 1,638 (完)