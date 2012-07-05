〔纽约汇市〕欧元在欧洲央行降息后全面走软,兑美元触及一个月低点

* 欧洲央行下调指标利率及存款利率

* 中国人民银行意外降息

* 欧元跑输经济成长相关货币

路透纽约7月5日电---欧元周四普跌,兑美元触及一个月低点,此前欧洲央行下调指标利率至纪录低点,并下调隔夜存款利率至零,以扶助应对欧债危机.

分析师表示,尽管市场对欧洲央行下调主要再融资利率25个基点已有准备,但下调旨在鼓励银行拆借的隔夜存款利率令一些投资人意外.

"这令欧元/美元下滑."苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Kim表示,"目前走势对美元更有利,因我猜想投资人认为有进一步放宽的空间."

其他投资人原本就期望更多.

欧洲央行总裁德拉吉在宣布利率声明后的记者会上表示,欧洲央行认为欧元区经济成长正在趋软,成长的下档风险正在变为事实.这巩固了欧洲央行有进一步放宽政策空间的观点.

但德拉吉表示,欧洲央行购买债券计划以及其他此类应急措施仅是暂时性的,抵住了重启购债计划以压低陷于欧债危机中国家的融资成本的压力.

"听上去欧洲央行认为经济前景已经恶化了."纽约BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示.

欧元兑美元EUR=跌1.05%,报1.2391美元,此前跌至1.2362美元低点.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.99%,报98.99日圆.

在美国就业数据显示就业市场有希望的迹象后,美元兑日圆JPY=创下两周高位,尾盘攀升0.09%,报79.90日圆.

在中国人民银行意外宣布降息以防止经济成长进一步放缓后,欧元一度跳升.

但市场焦点仍在欧洲央行.许多市场人士表示,降息无法解决欧元区内结构性问题,欧元可能承受进一步的卖压.

"德拉吉过分谨慎,没有暗示正在考虑新的流动性或政策措施,所以存在解决许多问题时滞后的风险,这对欧元不利."华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

西班牙周四标售债券所支付的溢价也要比上次标售要高.

美元兑瑞郎CHF=也攀升至一个月高位,尾盘升1.02%,报0.9689美元.

**欧元交叉盘亦下滑**

欧元兑经济成长相关货币也承压走软,中国降息被视为对较高风险资产有支撑作用.欧元兑澳元EURAUD=和新西兰元EURNZD=都创下纪录新低.

一些分析师表示,尽管商品货币在欧盟峰会达成协议后得益于风险意愿改善,但较长期前景仍蒙尘.

"澳元可能承压,因全球经济放缓的迹象持续涌现,且中国再三提出预警."摩根士丹利驻伦敦欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示.

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欧元兑英镑EURGBP=跌至5月16日来最低,因欧洲央行降息和对欧债危机的担忧盖过了英国放宽货币政策的影响.

英镑兑美元GBP=跌0.44%,报1.5524美元.

美国政府公布的上周初请失业金人数降幅为两个月最大,就业市场再现希望.周五美国将公布备受关注的6月就业报告.

根据路透对分析师访查的结果,市场预计6月美国非农就业岗位增加9万.

"如果数据令市场大失所望,这将令投资人对第三套量化宽松政策的期望值增加.在这种情况下,美元将走软,但如果数据符合或略高于预期,也不会令人气转变,而消除对量化宽松政策的期望."苏格兰皇家银行的Kim表示.(完)

--编译 李军;审校 母红

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