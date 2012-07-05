版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 05:44 BJT

〔加拿大股市〕收低,因将多国央行的宽松措施视为全球经济走弱迹象

路透多伦多7月5日电---加拿大主要股指周四收低,结束一年来最长的升势,由能源股领跌,因市场将欧洲,中国和英国央行放宽政策解读为全球经济正走弱的迹象.

股市下跌,跟随欧元走势,此前欧洲央行将指标利率下调至纪录低位,且将隔夜存款利率降至零,以扶助应对欧元区危机.

欧元兑美元下滑,使投资人要买入美元计价的商品将更昂贵.美国原油期货、黄金和基本金属价格全线回落,拖累资源权重的加拿大主要股指.

10大类股全线收跌,油气股领跌,下挫1.7%.包括矿业股在内的材料股下滑0.8%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低96.96点,或0.8%,报11,816.91点,结束此前六天连升的势头.

分析师预期,周五出炉的6月加拿大就业数据和美国非农就业报告将无法驱散投资人对北美经济复苏失去动能的忧虑.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐