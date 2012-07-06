〔欧洲汇市〕英镑兑走弱的欧元攀升至三年半高点

* 英镑兑欧元升至2008年11月来的最高位

* 美国就业数据燃点全球经济放缓的忧虑

* 英镑因投资人寻求欧元资产替代而得益

路透伦敦7月6日电---英镑兑走弱的欧元周五触及三年半高点,此前乏善足陈的美国就业数据燃点了对全球经济放缓的忧虑,且引发投资人因担忧欧债危机而降低在欧元区资产的敞口.

欧元/美元EUR=下滑,欧元/英镑跟随其走势,因数据提振对避险美元的需求.投资人的兴致减退意味了英镑/美元表现迟滞.

美国劳工部周五公布,美国6月非农就业岗位增加8.0万个(预估为增加9.0万个),6月失业率为8.2%(预估为8.2%).[ID:nEAPA60DS3][ID:nSB1655292]这支持了美国经济步履蹒跚的观点.

分析师表示,尽管数据的疲弱程度足以燃点对避险资产的需求,但数据不是糟糕到令市场对美联储推出另一轮量化宽松政策刺激成长的押注明显增加.此前的货币宽松政策增加了对被视为较高的货币需求,损及美元表现.

"欧元正在走弱,而美元兑大部份其他货币上涨.市场认为,尽管非农就业数据不是很好,但它不是美联储主席贝南克在推出更多量化宽松前先要看见的确凿证据,"FxPro首席策略师Michael Derks说.

欧元/英镑EURGBP=D4跌0.5%,至0.7937英镑,此为2008年11月来的最低位.交易商说,欧元跌穿在0.7950英镑的期权障碍,且触动处于0.7945英镑的止损卖单.

欧元下一个支持位在2008年10月低位约0.7700-0.7750英镑,此处亦为100天移动均线位置.

英镑/美元GBP=D4跌0.1%,至1.5509美元,支持位约在6月28日低位1.5485.英国央行数据显示,英镑/欧元上涨扶助英镑贸易加权指数升至83.5.

许多市场人士表示,欧洲央行将存款利率降至零,可能导致欧元在作为买入较高收益资产的融资货币选择上,与美元构成竞争.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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