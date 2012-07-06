〔欧洲股市〕录得约两周来单日最大跌幅,但连升第五周

* FTSEurofirst 300指数收低1%,Euro STOXX 50大跌2.2%

* 两个指数跌幅均为6月25日来最大

* 银行股遭遇重创,西班牙公债收益率上升

* 美国经济数据疲弱以及欧债危机忧虑打击市场

路透伦敦7月6日电---欧洲股市周五录得约两周单日最大跌幅,因持续忧虑美国经济增长及欧债危机,导致投资人卖出股票,但今天的跌幅没有妨碍股市录得第五周上涨.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%,报1,033.77点,录得6月25日下跌1.6%来最大单日跌幅.

Euro STOXX 50指数.STOXX50E下挫2.2%,至2,235.51点,也是6月25日重挫2.6%以来最大单日跌幅.

弱于预期的美国6月非农就业岗位升幅和西班牙公债收益率重回7%上方令市场人气承压,银行股受创最大.

尽管以上两个指数本周收升,守住了6月29日上周五欧盟峰会公布新的欧债危机应对措施后录得的升幅,但投资人称股市升势正快速消退,因忧虑欧盟峰会协议的政治障碍.

"问题依然未得到解决.我们还没有卖出我们所持的股票,但我们正考虑卖出.在这样的交易环境中,我们将利用低位买入,高位卖出的机会,"Integrated Asset Management主管Emanuel Arbib说,该公司的观点是增持债券.

英国富时100指数.FTSE收跌0.53%,报5,662.63点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌1.92%,报6,410.11点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.88%,报3,168.79点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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