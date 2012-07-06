〔欧元债市〕西班牙10年债收益率升穿7%,欧央行降息未能刺激风险意愿

* 西班牙10年期公债收益率升穿7%

* 欧洲央行降息后,两年期德债收益率变为负值

* 德债期货录得2011年12月以来最大单周涨幅

路透伦敦7月6日电---西班牙10年期公债收益率(殖利率)周五重返7%的警戒线上方,因上周欧盟峰会产生的积极影响消退,而且欧洲央行的降息对于恢复投资者对风险资产的买需作用不大.

欧洲央行降息至0.75%后,两年期德债收益率承压,并首次跌至负值.这促使投资者买入较长期德债,以及法国公债等其他相对安全的欧元区公债寻求收益.

"欧洲央行只字未提帮助二线国家的事情,以目前的收益率水平,该行的降息也不会有利于二线国家,"一名交易商表示.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上涨19个基点,报6.97%,盘中稍早曾升至7%上方.

西班牙公债收益率恢复到6月28日创下的水平,一天之后欧洲领导人决定允许使用欧元区纾困基金在二级市场购买二线国家公债,并直接支持银行.

但投资者仍然怀疑纾困基金是否有足够的规模有效履行这些任务,尤其是在芬兰仍反对的情况下.

有人希望欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)最终能获准直接向欧洲央行借款,但欧洲央行总裁德拉吉在周四利率决定之后的记者会上否定这种想法.

周五公布的美国就业数据也未能给低迷的金融市场带来一丝暖意.数据显示,6月美国新增岗位数目逊于预期.

该报告加剧了欧债危机降低美国经济增速的担忧,并增加了美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步采取促增长措施的压力.

德债期货FGBLc1本周大涨2.1%,涨幅为2011年12月以来最大,前三周持续下跌.

德债期货跳涨82个跳动点,结算价报143.94,10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌6个基点,报1.33%.

两年期德债收益率DE2YT=TWEB跌3.1个基点,报-0.009%,促使投资人在较长期德债寻求较高回报,30年期德债表现出色.

五年期德债收益率DE5YT=TWEB跌6.1个基点,报0.34%,30年期德债收益率跌7.7个基点,至2.18%.

投资者也在其他相对安全的公债市场寻求收益,使法国、比利时、荷兰和奥地利等国的公债受益.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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