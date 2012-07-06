〔纽约期市〕原糖期货受巴西天气带动续涨,可可和咖啡期货下滑

路透纽约/伦敦7月6日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五因持续忧虑巴西供应问题而上涨,巴西是全球最大的蔗糖出产国,大雨令收割受阻,而咖啡和可可受创,因商品市场全线下跌,受弱于预期的美国就业数据拖累.

投资人撤出商品市场,因欧元兑美元下挫至两年低点,此前美国公布6月非农就业岗位增加仅8万个,远不足以将8.2%的失业率拉低.这一低迷数据巩固了对全球经济正在放缓的忧虑.

不过,糖仍然是软商品市场的亮点,糖市继续押注巴西反季节性的湿润天气令供应受阻,巴西降雨拖慢蔗糖收割.

ICE-10月原糖期货SBV2上涨1.5%,收在每磅22.25美分.

有关巴西降雨影响实货市场的迹象在本周浮现,泰国溢价保持在大约一年高位,因买家转向全球第二大供应国泰国寻求替代供应.

交易员称,恶劣天气将可能降低产量前景.

伦敦Liffe-8月白糖期货LSUc1收升3.50美元,或0.55%,报每吨636.50美元.

咖啡和可可均下跌,因投资人在周四触及数月高位后获利了结.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2下跌2.2%,收在每磅1.7645美元,因投资人在该合约自6月中来累计录得近20%升幅后锁定获利.

Liffe-罗布斯塔9月期货LRCc2也下滑,跌55美元,或2.6%,报每吨2,044美元.

分析师称,欧洲季度加工数据将在7月12日公布,预期数据将低于上年同期,部份原因是负面的欧洲经济前景.

ICE-9月可可期货CCc2收低3.3%,报每吨2,252美元.

9月伦敦可可期货LCCc2收跌29英镑,或1.8%,报每吨1,568英镑.(完)