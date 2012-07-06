〔金属期市〕期铜下挫2%,因美国就业数据疲弱加重了市场忧虑

* 美国就业数据疲弱,经济忧虑令铜价承压

* 中国降息可能暗示下周出炉的数据疲弱

路透伦敦/纽约7月6日电---铜价周五大跌逾2%,因美元走强而承压,此前惨淡的美国就业数据令对全球经济的忧虑加重.投资人原本已担忧全球经济在中国经济成长放缓和欧债危机拖累下前景坎坷.

伦敦金属交易所(LME)三个月期货CMCU3收盘时没有成交,最后买入价报每吨$7,530美元,周四收报每吨7,695美元.

美国公布6月非农就业岗位增加8万个，少于预期后,铜价即跌至7,509美元的日内低位.

纽约商品期货交易所(COMEX)-交投最活跃的9月期铜合约HGU2结算价跌8.35美分,报每磅3.4095美元.

本周期铜下跌2.3%,录得五周来最大的周度跌幅.