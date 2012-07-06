〔国际油市〕美国原油期货重挫逾3%,因美国就业数据疲弱

* 美国6月就业成长不及预期,引发抛盘

* 挪威工会和石油公司就罢工举行磋商

路透纽约7月6日电---美国原油期货周五重挫,收低逾3%,因6月美国就业数据令人失望,令投资人对经济复苏停滞的忧虑加重.

因美国就业数据巩固了市场对全球经济低迷可能抑制石油需求的担忧,布兰特原油期货也大跌.

但挪威石油工人罢工以及伊朗紧张局势升级,令布兰特原油期货本周上涨0.39美元,美国原油期货本周则跌0.51美元.

在政府的要求下,挪威石油工会和资方同意在周六恢复磋商.

在挪威政府选择不介入,而希望由劳资双方自行解决后,原油期货一度缩减跌幅.一些分析师原本预计在公司威胁停工后,政府很快会行动令工人复工.

美国6月非农就业岗位仅增加8万,较分析师预计的少1万,失业率保持在8.2%,令投资人担心欧债危机正在拖慢美国经济复苏.

伦敦8月布兰特原油期货LCOc1跌2.51美元,结算价报每桶98.19美元,结算后创下97.73美元低点.

美国8月原油期货CLc1重挫2.77美元,收报每桶84.45美元,结算后继续跌至84.02美元.本周该期货跌0.6%.

布兰特原油较美国原油的溢价升至13.73美元,因挪威石油工人罢工以及中东紧张局势为布兰特原油期货提供了支撑.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 84.45 -2.77 -3.2% 84.02 87.13 272,952 368,616

9月原油 84.83 -2.74 -3.1% 84.41 87.43 64,389 94,357

8月RBOB汽油 2.7160 -0.0488 -1.8% 2.7115 2.7586 34,569 60,321

9月RBOB汽油 2.6026 -0.0526 -2.0% 2.5967 2.6455 28,815 48,651

8月取暖油 2.7099 -0.0585 -2.1% 2.7040 2.7575 41,630 54,531

9月取暖油 2.7101 -0.0584 -2.1% 2.7045 2.7580 17,345 25,947

ICE合约

8月布兰特 98.19 -2.51 -2.5% 97.73 100.40 216,437 314,932

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 485,277 675,430 576,694 1,422,583 20,406

汽油 97,627 174,776 150,457 261,660 7,820

取暖油 103,093 134,338 144,752 317,899 2,385(完)