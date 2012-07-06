〔纽约期市〕ICE期棉持平至小涨,抵住商品市场的普遍跌势

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约7月6日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周五持平至小涨,从昨日跌势中反弹,抵住了商品和金融市场的普遍颓势.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2结算价报每磅70.62美分,昨日收报70.58美分,昨日因美元走强和商品市场疲弱而大跌逾2%.
Flanagan Trading Corp分析师John Flanagan表示,"今日是昨日大跌后的盘整."但他警告下周期棉可能再度承压,如果重启跌势,可能在约65美分寻获支撑,这是6月初触及的低点.
下周市场将把焦点转向美国农业部的月度报告,因美国农业部将在2012/13作物销售年度开始前微调其数据.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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