〔纽约期市〕ICE期棉持平至小涨,抵住商品市场的普遍跌势

路透纽约7月6日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周五持平至小涨,从昨日跌势中反弹,抵住了商品和金融市场的普遍颓势.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2结算价报每磅70.62美分,昨日收报70.58美分,昨日因美元走强和商品市场疲弱而大跌逾2%.

Flanagan Trading Corp分析师John Flanagan表示,"今日是昨日大跌后的盘整."但他警告下周期棉可能再度承压,如果重启跌势,可能在约65美分寻获支撑,这是6月初触及的低点.

下周市场将把焦点转向美国农业部的月度报告,因美国农业部将在2012/13作物销售年度开始前微调其数据.(完)