〔美国股市〕道琼工业指数收低0.96%,Nasdaq指数下跌1.3%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约7月6日电---美国股市周五下跌,因美国的月度就业增幅再次疲弱,加重了对经济增长停滞的忧虑,尽管该数据还不到会令美国联邦储备理事会(美联储,FED)马上推出更多刺激措施的地步.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低124.20点,或0.96%,至12,772.47点;标准普尔500指数.SPX下滑12.90点,或0.94%,至1,354.68点.Nasdaq指数.IXIC收跌38.79点,或1.3%,至2,937.33点.
本周,道指跌0.84%,标普500指数跌0.55%,Nasdaq指数小升0.08%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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