版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 7日 星期六 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.96%,Nasdaq指数下跌1.3%

路透纽约7月6日电---美国股市周五下跌,因美国的月度就业增幅再次疲弱,加重了对经济增长停滞的忧虑,尽管该数据还不到会令美国联邦储备理事会(美联储,FED)马上推出更多刺激措施的地步.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低124.20点,或0.96%,至12,772.47点;标准普尔500指数.SPX下滑12.90点,或0.94%,至1,354.68点.Nasdaq指数.IXIC收跌38.79点,或1.3%,至2,937.33点.

本周,道指跌0.84%,标普500指数跌0.55%,Nasdaq指数小升0.08%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐