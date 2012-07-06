〔美国股市〕ADR下跌,因美国就业数据令人失望

路透纽约7月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,因美国就业数据不佳点燃对欧债危机正拖累美国经济成长的忧虑.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低1.27%,标普500指数.SPX.INX挫0.94%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收跌1.21%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数收跌1%.

美国上市的巴克莱(BCS.N)急跌1.72%,报10.27美元.瑞士信贷(CS.N)回落2.03%,报17.85美元.德意志银行(DB.N)重挫5.05%,报33.65美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.22%,拉美企业ADR指数.BKLA下跌1.59%.

日本日经指数走低,因投资者不确信中国,英国和欧洲央行周四宣布放宽政策将足以刺激正在放缓的全球经济.

韩国股市也收跌,受累于三星电子(005930.KS)公布业绩后出现获利了结,因该公司预估第二季获利为59亿美元,与分析师预期一致.

美国上市的Korean Electric Corp (KEP.N)收挫2.83%,报10.97美元.钢铁企业POSCO(PKX.N)收跌1.07%,报81.61美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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