〔美国股市〕ADR下跌,因美国就业数据令人失望

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约7月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,因美国就业数据不佳点燃对欧债危机正拖累美国经济成长的忧虑.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低1.27%,标普500指数.SPX.INX挫0.94%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收跌1.21%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数收跌1%.
美国上市的巴克莱(BCS.N)急跌1.72%,报10.27美元.瑞士信贷(CS.N)回落2.03%,报17.85美元.德意志银行(DB.N)重挫5.05%,报33.65美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.22%,拉美企业ADR指数.BKLA下跌1.59%.
日本日经指数走低,因投资者不确信中国,英国和欧洲央行周四宣布放宽政策将足以刺激正在放缓的全球经济.
韩国股市也收跌,受累于三星电子(005930.KS)公布业绩后出现获利了结,因该公司预估第二季获利为59亿美元,与分析师预期一致.
美国上市的Korean Electric Corp (KEP.N)收挫2.83%,报10.97美元.钢铁企业POSCO(PKX.N)收跌1.07%,报81.61美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。