〔纽约汇市〕欧元兑美元挫至两年低点,跌穿1.23美元

* 欧元兑美元挫至两年低点,跌穿1.23美元

* 欧元兑澳元和新西兰元接近纪录低点

* 美元兑瑞郎触及一年半高位

* 美国就业数据疲弱殃及风险意愿

* 利差交易有利美元

路透纽约7月6日电---欧元兑美元周五挫至两年低点,之前报告显示美国6月就业成长低迷,引发强烈的厌恶风险情绪,避险操作令近期央行降息的效果格外突出.

就业报告看来令投资人愈发担心欧债危机正拖慢美国经济复苏.

昨日欧洲央行降息,进一步打压了欧元的吸引力,而中国人民银行和英国央行昨日也宣布了更多放宽货币政策.

由于美国利率已经处于近零水准,欧洲和中国放宽货币政策令相对于美元的利率优势减少.

"风险溢价降低,某种程度上,利率无法补偿主权债风险."管理2,000亿美元资产的波士顿共同基金公司Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya表示.

"今日的就业数据和预期相比没有差得太多,但可能足以令美联储陷于窘境."他在谈及美联储实施更多量化宽松政策压力时表示.

尽管美元兑欧元是避险押注,但投资人涌入比美元更安全的日圆.

"你可以预计日圆将兑美元上涨,正如今日所见--日圆将是受青睐的避险货币."华盛顿Tempus Consulting高级策略师John Doyle表示.

欧元兑美元EUR=跌1%,至两年低点1.2264美元,之后反弹至1.2296美元,当日跌0.77%.美元兑瑞郎CHF=升至一年半高位.

美国劳工部周五公布,6月新增非农就业岗位8万,低于预期的9万,但高于5月的7.7万.6月新增的就业岗位不足以拉低失业率,失业率仍为8.2%.

美元兑日圆JPY=跌0.33%,报79.61日圆,脱离之前触及的三日低点.

本周欧元兑美元跌3%,为9月11日该周以来表现最差的一周.美元兑日圆本周跌0.35%.

"从政治和经济因素来看,没有欧元上升的环境...在一周或一个月的时间内,欧元可能轻易跌向1.2280下方,甚至可能跌向1.20美元."伦敦FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks表示.

**欧元进一步下跌**

欧洲央行周四降息至0.75%,并将隔夜存款利率下调至零,令持有本已受债务问题困扰的欧元的吸引力进一步降低.

许多分析师表示,本周欧洲央行的降息可能令欧元在融资货币中占有一席之地,意味着欧元可能在股市上涨时也能有所得益.

"欧元走软将是欧债危机最低成本解决办法之一."伦敦ING汇市策略部门主管Chris Turner表示,他预计欧元年底前可能"有序跌向"1.15美元.

在欧洲央行降息后,路透访查的分析师预计欧洲央行在未来几个月将采取更多措施,可能包括新一轮向银行发放廉价长期贷款.

欧元兑澳元和新西兰元EURAUD= EURNZD=仍在周四触及的纪录低点附近.

欧元兑瑞郎EURCHF=报1.2006瑞郎,继续徘徊在略高于瑞士央行设定的1.20瑞郎下限水准.

美元兑瑞郎CHF=升0.73%,报0.9763瑞郎,脱离就业数据公布后触及的0.9789瑞郎的一年半新高.

许多市场人士相信,瑞士央行维持下限将有困难,周五数据显示由于欧元区危机迫使其强力干预,瑞士央行6月外汇储备跳增19%.

澳元兑美元AUD=跌0.63%,报1.0222美元,脱离周四在中国意外降息后触及的两个月高位.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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