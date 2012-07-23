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债券 | 2012年 7月 23日 星期一 23:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为5.17

路透华盛顿7月23日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.140

中值 0.125

低值 0.110

投资 0.142

价格 99.929222

高值得标比率 3.83%

投标倍数 5.17

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,001,764,300

总投标 139,683,786,300

竞争性投标得标 25,390,412,000

非竞争性投标得标 711,352,300

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/07/26

到期日 2013/01/24

CUSIP码 9127957C9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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