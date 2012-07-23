〔欧元债市〕救助忧虑推动西班牙公债收益率再创欧元面世以来新高

* 西班牙要求全面救助的风险增加,公债价格垂直下落

* 希腊融资忧虑令二线公债卖压加重

* 德国公债收益率创新低,因避险资金流入

路透伦敦7月23日电---西班牙公债收益率周一跳升至欧元面世以来高位,因市场担心西班牙政府可能丧失在市场融资的能力,需求全面救助,这或令欧元区对抗债务危机的资源枯竭.

由于投资人寻求最安全的避险工具,德国五年期和10年期公债收益率触及纪录新低,美国10年期公债US10YT=RR收益率也触及1800年代来最低水准.

西班牙穆尔西亚地区也可能步瓦伦西亚后尘,寻求中央政府金援.西班牙政府今年稍早拨备180亿欧元资金用于救助地方财政.媒体报导还有六个其他地区也准备向中央求助.

"这只是显示出救助基金无法避免救助,只不过令过程加速,"Rabobank市场分析师Elwin de Groot表示,"问题是...西班牙能否度过难关?"

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率触及欧元面世以来最高位7.596%,当日大涨约30个基点.两年期公债收益率ES2YT=TWEB录得欧元面世以来最大单日升幅,飙升逾一大点,至6.785%.

短债收益率升幅大于长债,令收益率曲线趋平,因投资人认为信贷风险增加.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升11基点,报6.32%,自2009年1月来首次较可比爱尔兰公债收益率要高.

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导,国际货币基金组织(IMF)可能不会参与对希腊的进一步金援后,市场人士再度讨论希腊可能退出欧元区.

现货德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌至1.126%的纪录低点,之后反弹至1.178%.两年期德债收益率DE2YT=TWEB报负0.06%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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