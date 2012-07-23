〔英国债市〕英债收益率受欧元区忧虑影响跌至纪录新低

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
* 两年期、五年期和10年期英债收益率创纪录新低
* 市场担心西班牙要求全面救助的风险
* 策略师预计2044年通膨保值债券需求强劲
路透伦敦7月23日电---英债收益率周一挫至纪录新低,因市场再度担心西班牙避免要求全面救助的能力,上周五避险升势延续,但尾盘回吐多数涨幅.
10年期英债收益率GB10YT=RR一度大跌逾7个基点,报1.408%的纪录新低,之后缩减多数价格升幅,收益率跌约1个基点,报1.47%,因欧元区二线公债反弹.
稍早,两年期GB2YT=RR和五年期英债GB5YT=RR收益率也分别创下0.052%和0.42%的纪录低点,之后价格缩减涨幅,因西班牙10年期公债收益率从7.57%高位回撤.
希腊总理周日表示,该国处于1930年代那样的"大萧条",而国际金主计划讨论进一步救助放款的条件.
西班牙穆尔西亚地区也可能步瓦伦西亚后尘,寻求中央政府金援.西班牙政府今年稍早拨备180亿欧元资金用于救助地方财政.媒体报导还有六个其他地区也准备向中央求助.
英债表现远胜德债,10年期英债收益率较可比德债利差收窄逾2个基点,报29基点.
9月英债期货FLGU2收高14个跳动点,报121.81,稍早创下122.45合约高位,跑赢可比德债期货FGBLU2逾30个跳动点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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