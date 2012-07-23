〔欧洲股市〕重挫2.4%,因市场越加担心西班牙将很快要求全面救助

* FTSEurofirst 300指数重挫2.4%,Euro STOXX 50指数大跌2.6%

* Euro STOXX 50指数跌穿50日移动均线切入位

* 意大利和西班牙卖空禁令限制跌幅

路透巴黎7月23日电---欧洲股市周一重挫,一指标股指跌至三周低点并跌破一主要支撑位,因市场越加担心西班牙可能很快成为要求全面救助的欧元区第四个成员国,故股市受到重创.

意大利和西班牙股市管理当局推出禁止卖空股票的禁令,这帮助抑制了对本地股的打压,但却不足以扭转欧洲股市全面利空趋势,盘中交投热络.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低2.4%,报1,024.27点,欧元区Euro STOXX 50指数 .STOXX50E下跌2.6%,报2,179.31点,跌破其50日移动均线这一关键支撑位.

"我们正走向悬崖,系统风险在升高,但在发生银行倒闭或希腊表示将退出欧元区等重大事件后,欧盟领导人才会作出真正的决定,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)股票策略主管Peter Garnry称.

"只要欧盟领导人不召开会议,没有就欧元前途作出大胆决策,那么情况就会变得更糟."

欧洲STOXX银行股指数.SX7P重挫2.7%,德国商业银行(CBKG.DE)大跌6.1%,法国巴黎银行(BNPP.PA)回落5.5%.

西班牙央行周一表示,该国第二季经济在衰退中越陷越深,助燃了对该国融资危机可能迅速恶化,迫使其要求全面救助的担忧.

英国富时100指数.FTSE收挫2.09%,报5,533.87点;德国股市DAX指数.GDAXI大跌3.18%,报6,419.33点,法国CAC-40指数.FCHI重挫2.89%,报3,101.53点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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