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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 05:50 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦遭遇获利回吐大跌逾3%

路透7月23日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大跌逾3%,交易商称因在稍早升至近四年高位后遭遇获利回吐.

股市下挫令卖压加重,小麦价格盘中一度触及9.47-1/4美元高位.

分析师表示,美国多数春麦不会受到旱情损害,因收割较早.

路透调查预计,指标CBOT软红冬麦期货Wc1今年料收在7.72美元,同比升5.2%.

美国农业部周一早公布,上周出口检验美国小麦1,164.4万蒲式耳.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收挫30-1/2美分,报每蒲式耳9.12-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为119,059口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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