〔芝加哥期市〕CBOT小麦遭遇获利回吐大跌逾3%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透7月23日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大跌逾3%,交易商称因在稍早升至近四年高位后遭遇获利回吐.
股市下挫令卖压加重,小麦价格盘中一度触及9.47-1/4美元高位.
分析师表示,美国多数春麦不会受到旱情损害,因收割较早.
路透调查预计,指标CBOT软红冬麦期货Wc1今年料收在7.72美元,同比升5.2%.
美国农业部周一早公布,上周出口检验美国小麦1,164.4万蒲式耳.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收挫30-1/2美分,报每蒲式耳9.12-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为119,059口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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