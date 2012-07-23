〔全球金市〕金价受避险买盘带动脱离低点,因其表现超过股市及其他商品

* 欧元反弹,因IMF将与希腊展开磋商

* 西班牙经济第二季在衰退中越陷越深

* 全球最大黄金ETF黄金持仓量录得12月来最大周度降幅

路透纽约7月23日电---金价周一下滑,因西班牙经济困境助燃欧元区债务忧虑,但避险买盘拉动金价脱离日内低点,金价表现优于股市和其他商品.

金价稍早承压,因在西班牙称其第二季经济在衰退中越陷越深后,美国股市和原油大跌.许多投资人担心西班牙这一欧元区第四大经济体离寻求全面救助越来越近.

在国际货币基金组织(IMF)称,7月24日将与希腊当局开始讨论,如何使希腊经济方案"重回正轨"后,黄金缩减跌幅.[ID:nSB1682360]

上周,对全球经济下滑和通缩的担忧拖累金价数次跌向1,560美元,但都守住了该水准.在过去三个月,金价在1,527-1,655美元区间内交投.

"当金价进入约1,550-60美元的区间时,投资人通常认为这会是避险交易,在他们的投资组合中是成本不高的对冲."期货经纪商R.J. O'Brien高级商品交易员Phillip Streible表示.

"而且,许多投资人认为全球经济趋疲将促使美联储推出又一轮量化宽松政策,所以金价跌势在某种程度上受限."Streible称.

1918GMT,现货金价XAU=跌0.5%,报每盎司1,576.10美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价跌5.40美元,报1,577.40美元,路透初步数据显示,成交量相当于30日均值.

欧洲经济忧虑拖累美股标普500指数.SPX跌约1%,布兰特原油期货下挫逾3%,金价也受到拖累.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust (GLD)连跌四周,上周五黄金持仓量减少2.4吨,上周共减少15吨,为12月底来最大周度降幅.

其他贵金属中,现货银XAG=跌1%,报27.03美元,现货铂金XPT=跌1.3%,至1,392.70美元,现货钯金XPD=下滑0.4%,报568.72美元.

------------------------1918 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1577.40 -5.40 -0.3 1562.00 1582.40 128,489

COMEX白银期货 SIN2 27.042 -0.260 -1.0 26.615 27.285 33,589

COMEX铂金期货 PLN2 1398.90 -15.60 -1.1 1389.00 1414.50 6,712

COMEX钯金期货 PAU2 570.95 -5.15 -0.9 563.50 578.30 2,666

现货金 XAU= 1576.10 -8.04 -0.5 1563.95 1582.76

现货银 XAG= 27.030 -0.260 -1.0 26.700 27.320

现货铂金 XPT= 1392.70 -17.75 -1.3 1392.20 1408.00

现货钯金 XPD= 568.72 -2.31 -0.4 565.85 575.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=