〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至逾一周低点,兑欧元创新高

路透多伦多7月23日电---加元兑美元周一跌至逾一周低点,但兑欧元攀升至历史新高,因投资人担心西班牙将无法避免全面要求救助,遂逃离风险较高资产.

欧债危机的最新进展盖过了中海油(0883.HK)提议收购加拿大石油公司Nexen Inc NXY.TO的影响,通常这种交易会扶助被收购方该国的货币.此次收购若获批,将是中国规模最大的海外收购案.

因担心西班牙其他地区将步瓦伦西亚后尘,要求中央政府援助,西班牙公债收益率升至欧元面世以来最高.

欧元兑美元触及两年低点,兑加元EURCAD=跌至1.2277加元或0.8145欧元的纪录低点.

加元兑美元CAD=D4收报1.0168加元或0.9835美元,上周五收报1.0127加元,或0.9875美元.

盘中,加元兑美元一度低见1.0205加元或0.9799美元,为7月13日来最低.(完)

--编译 李军;审校 母红

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