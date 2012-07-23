〔加拿大股市〕收低,但Nexen收到收购要约提振能源类股

路透多伦多7月23日电---加拿大主要股指周一收低,金融和矿业类股领跌,因西班牙问题可能将使欧债危机加剧,但Nexen Inc NXY.TO收到的151亿美元收购要约,提振了能源类股,并帮助大盘指数避免更大跌幅.