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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 05:49 BJT

〔加拿大股市〕收低,但Nexen收到收购要约提振能源类股

路透多伦多7月23日电---加拿大主要股指周一收低,金融和矿业类股领跌,因西班牙问题可能将使欧债危机加剧,但Nexen Inc NXY.TO收到的151亿美元收购要约,提振了能源类股,并帮助大盘指数避免更大跌幅.

对西班牙问题的忧虑连续第二个交易日打压大盘.西班牙媒体周一报导,上周五瓦伦西亚要求救助后,西班牙国内还有多达六个地区可能将要求中央政府的救助,这使西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升至7.5%上方的欧元面世以来高位.

加拿大10大类股中有九类收低,大型金融服务类股以下挫1.6%领跌,因投资者担心西班牙寻求全面救助对全球金融体系意味着什么.

Nexen涨逾50%,收报26.35加元,此前中海油(0883.HK)宣布,计划以151亿美元收购该公司.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低77.37点,或0.7%,报11,545.54点.日低为11,416.49,这是7月12日以来最低水准.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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