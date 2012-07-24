版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 22:04 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联邦储备银行7月综合制造业指数为负17,6月为负1

路透7月24日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,7月综合制造业指数为负17,6月为负1.

以下为具体数据及分项:

7月 6月 5月 三个月均值

制造业综合指数 -17 -1 3 -5

出货 -23 0 2 -7

新订单 -25 -7 -1 -11

未完成订单 -27 -14 -9 -17

产能利用 -16 -4 2 -6

投入物价 1.33 1.39 1.59 --

产出物价 0.51 0.66 0.69 --

制成品库存 21 9 8 13

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 母红;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐