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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 22:03 BJT

〔表格〕美国5月房价按月上涨0.8%,按年上涨3.7%--FHFA

路透7月24日电---美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的5月房价指数如下:

12年5月 12年4月 (前值) 11年5月

百分比变化 +0.8 +0.7 +0.8 +3.7

指数 188.1 186.6 186.8 181.3 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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