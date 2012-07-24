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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 22:28 BJT

〔美国热股〕思科计划裁员约1,300人,股价早盘下挫约5%

路透7月24日电----美国网络设备生产商思科(CSCO.O)周一称,计划裁员约1,300人,这是目前公司重组工作的一部分.[ID:nSB1683122]

在周二早盘交易中,该公司股价重挫5.04%,至15.26美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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