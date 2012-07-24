〔美国热股〕联合包裹下调2012年财测,股价早盘重挫4%

路透7月24日电----美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)下调2012年财测,称全球经济状况不确定.

美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)公布第二季总营收为133.5亿美元.第二季每股盈余(EPS)为1.15美元.

联合包裹调降2012财年EPS预估为4.50至4.70美元.

汤森路透I/B/E/S对联合包裹第二季营收的调查预估为137亿美元,对联合包裹第二季EPS的调查预估为1.17美元.对联合包裹2012年EPS的调查预估为4.83美元.[UPS.N-CMN]

在周二早盘交易中,该公司股价重挫4%,至74.82美元.(完)