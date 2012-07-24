〔美国热股〕易安信确认全年获利和营收预估,股价早盘上涨

路透7月24日电----全球最大公司数据存储设备制造商易安信EMC.N确认其全年获利预估,此前公司公布的第二季业绩终值显示,获利增长,因其网络储存平台业务营收上升.[EMC.N-CMN]

在周二早盘交易中,该公司股价升0.81%%,至25美元.(完)