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财经报道 | 2012年 7月 24日 星期二 22:47 BJT

〔美国热股〕百度第二季获利增长约70%,股价早盘暴涨逾11%

路透7月24日电----中国网络搜索企业百度(BIDU.O)公布第二季盈利增长约70%,胜过华尔街预期,公司并表示在增加客户方面继续取得进展.[ID:nSB1682770]

在周二早盘交易中,在美国上市的百度股价暴升11.63%,至119.56美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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