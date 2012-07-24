〔美国热股〕洛克希德马丁第二季净利好于预期,股价早盘上涨

路透7月24日电----全球最大的国防合同商洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)公布的第二季净利好于预期,且上调全年预估,但表示未来仍面临挑战,因从明年初起,美国将进一步削减国防开支5,000亿美元.