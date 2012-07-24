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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 22:57 BJT

〔美国热股〕Domino's Pizza Inc季度获利增长,股价早盘上涨

路透7月24日电----美国第二大披萨连锁店Domino's Pizza Inc (DPZ.N)公布季度获利增长,受助于美国及海外已开业一段时间的餐厅的销售上升.

在周二早盘交易中,该公司股价上涨2.81%,至32.89美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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