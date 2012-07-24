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市场报道 | 2012年 7月 24日 星期二 23:05 BJT

〔美国热股〕Under Armour获利优于预期且上调营收预估,股价暴涨逾11%

路透7月24日电----运动休闲服饰生产商Under Armour Inc (UA.N)公布优于预期的获利,因其鞋类产品需求全线上升,且公司上调其全年营收预估.

在周二早盘交易中,该公司股价暴涨11.72%,至54.05美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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