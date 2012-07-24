〔欧洲汇市〕英镑在欧洲和美国数据公布后上涨,关注周三英国GDP数据

* 英镑兑美元和欧元上涨

* 美国及欧元区制造业数据令人失望

* 投资者等候周三出炉的英国第二季GDP数据

路透伦敦7月24日电---英镑兑欧元和美元周二上涨,此前出炉的欧元区和美国制造业数据疲弱,尽管投资人在英国第二季GDP数据周三公布前持谨慎态度.

周二公布的调查显示7月欧元区民间部门经济活动连续第六个月萎缩,因制造业产出大减,增加了欧元区重陷衰退的可能性.[ID:nSB1683662]美国7月制造业活动以2010年底来最慢的步伐扩张.

数据扶助英镑兑美元GBP=D4上升0.15%,至1.5582美元,交易商说,有来自中东的商业需求.

对西班牙可能需求全面救助的忧虑打压欧元.英镑兑欧元EURGBP=D4升0.4%,至0.7785英镑,令英镑接近周一触及的逾三年高位0.7756英镑.

不过分析师警告,多数发达国家均发布负面数据,可能驱使担忧经济增长停顿的投资人重新青睐较安全货币,这将损及英镑兑诸如美元和日圆的表现.

周三,市场焦点转回到英国经济,英镑容易受到影响.

分析师预期英国第二季GDP初值将为按季萎缩0.2%,连续第三季出现衰退.

英国数据最近直指该国经济走弱.英国银行业者协会(BBA)周二公布数据显示,英国6月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期下降21%,至26,269件.[ID:nSB1684550]

自上周末以来,英镑兑主要货币下跌,根据路透数据,周二英镑兑日圆触及120.98日圆的七周低点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]