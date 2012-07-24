〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.080%,投标倍数为4.50

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元

据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。