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债券 | 2012年 7月 24日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.080%,投标倍数为4.50

路透华盛顿7月24日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.080

中值 0.075

低值 0.050

投资 0.081

价格/得标

价格 99.993778

高值得标比率 10.70%

投标倍数 4.50

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,905,400

总投标 134,949,405,400

竞争性投标得标 29,214,835,700

非竞争性投标得标 244,469,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/07/26

到期日 2012/08/23

CUSIP码 912795Y96

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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