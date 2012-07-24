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债券 | 2012年 7月 24日 星期二 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.175%,投标倍数为4.71

路透华盛顿7月24日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.175%

中值 0.170%

低值 0.160%

投资 0.178%

价格/得标

价格 99.823056

高值得标比率 42.32%

投标倍数 4.71

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,153,700

总投标 117,792,913,700

竞争性投标得标 24,661,505,000

非竞争性投标得标 138,648,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/07/26

到期日 2013/07/25

CUSIP码 9127957A3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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