〔英国债市〕英债表现远胜德债,因此前穆迪下调德国评等展望

* 英债表现远胜德债,因此前穆迪下调德国评等展望

* 英国2044年到期通膨保值债券吸引100亿英镑需求

* 焦点转向周三英国将公布的第二季GDP数据

路透伦敦7月24日电---英债周二表现远胜德债,此前穆迪将德国主权评等展望下调至负面.英债从稍早跌势中反弹,收盘接近周一触及的纪录高位.

10年期英债收益率GB10YT=RR收平,报1.47%,离周一所创的纪录低点1.408%不远.

但10年期英债较可比德债利差收窄6个基点,报23个基点,因德债价格重挫,收益率差一度跌至四周低点21.8个基点.

英国周二发售40亿英镑2044年到期通膨保值债券,之后英国债务管理局将因伦敦奥运暂停发债三周.

9月英债期货FLGU2收高10个跳动点,报121.91,跑赢可比德债期货FGBLU2逾60个跳动点.

穆迪投资服务公司周一公布,将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.[ID:nSB1682816]

英债市场下一焦点将是周三0830GMT发布的英国第二季国内生产总值(GDP)数据,市场预计将萎缩0.2%,证实该国经济连续第三季处于衰退.(完)

--编译 李军;审校 母红

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