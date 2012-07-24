〔欧洲股市〕延续跌势收低,西班牙忧虑挥之不去

* FTSEurofirst 300指数跌0.6%

* 意大利股指收在欧元面世以来最低水准

* 德意志银行第二季税前获利不及预期

路透伦敦7月24日电---欧洲股市周二在交投震荡中收低,扩大前一交易日的急跌走势,因投资者担心西班牙可能需要全面救助.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,018.61点,周一因对西班牙的忧虑加重已经大跌2.4%.

西班牙IBEX 35指数.IBEX重挫3.6%,意大利FTSE MIB 指数.FTMIB大跌2.7%,收于欧元面世以来最低位,因许多市场人士认为意大利可能是下一个寻求救助的国家.

西班牙短期公债收益率持续上升,部分扭转收益率曲线走势,这通常暗示市场正在消化一个信贷事件更大的风险.

"短期公债收益率正升至与长期公债收益率一样高的水准,很快他们将发现短期内也很难为自己融资,"Crossbridge Capital投资服务部董事兼主管Manish Singh称.该公司管理着超过20亿美元资产.

银行股.SX7P大跌,因市场担心他们对欧元区债务危机的敞口,德意志银行(DBKGn.DE)公布的第二季税前获利不及预期,因欧元走软和交易活动降低拖累盈利表现.该股收低0.2%.

周二公布的调查显示,德国7月民间部门活动连续第三个月萎缩,暗示德国经济或在第三季萎缩,感受到欧债危机带来的阵阵凉意.[ID:nSB1683640]

国际贷款人检查小组周二返回希腊,以重新推动希腊停滞不前的经济方案,并将决定是让该国继续获取1,300亿欧元援助资金,还是任其破产.

希腊在达到援助协议所要求的目标上已落后进度,主要归因于三个月之久的政治僵局,亦因改革面临工会与特殊利益团体的抗拒.此前希腊的两次大选都未产生明确多数派,阻碍了内阁组建.[ID:nSB1684084]

英国富时100指数.FTSE收低0.63%,报5,499.23点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.45%,报6,390.41点,法国CAC-40指数.FCHI下挫0.87%,报3,074.68点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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