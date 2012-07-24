〔欧元债市〕穆迪将德国评级展望调降至负面打压德债,西班牙公债承压

* 德债收益率上升,此前穆迪将德国评级展望调降至负面

* 德债收益率攀升料将短暂

* 德国30年期公债标售将测试对避险资产的需求

* 西班牙公债收益率开始倒挂,因忧虑该国寻求全面救助

路透伦敦7月24日电---德国公债周二下跌,结束三周升势,此前穆迪将德国评级展望调降至负面,但鉴于西班牙和意大利公债所承受的压力加重,德债跌势料将短暂.

西班牙公债收益率进一步上升,尽管升幅少于周一,西班牙短债标售成功对市场无甚影响,因投资人预期在西班牙银行业已获准救助后,该国将需要全面援助.

意大利公债收益率跟随西班牙公债收益率的升势,较短期意大利公债收益率升幅多于较长期债,令收益率曲线大幅趋平,因投资人认为信贷风险上升.

穆迪投资服务公司周一公布,将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.

穆迪举出的原因还包括希腊退出欧元区的可能性上升,这"可能导致一连串金融业冲击...决策者或许要付出非常高的代价才能控制住局势."[ID:nSB1682816]

但分析师称,鉴于"有相当大的"投资人基础必须投资在欧元计价资产,德债跌势料将短暂,在周三30年期德债标售前,德债价格走势被放大.

德债期货FGBLc1日内下跌52个跳动点,至145.03,脱离其稍早触及的低位.10年期德债DE10YT=TWEB收益率升6.5个基点,至1.24%.

周三德国将标售30亿欧元30年期公债,将测试投资人需求.

西班牙标售短债的收益率是欧元面世来第二高,尽管分析师对标售顺利表示谨慎释怀.

10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率升10个基点,至7.60%,但五年期西班牙公债ES5YT=TWEB收益率高于10年期和30年期西班牙公债收益率,此为至少2001年6月来首见.

短债收益率高于长债收益率,令收益率曲线趋平,此为希腊,爱尔兰和葡萄牙要求援助前的公债收益率模式.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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