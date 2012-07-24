〔全球金市〕金价持平,对欧元区及希腊的忧虑提供支持

* 避险买需对金价提供支持,欧盟称希腊将需要重组债务

* 实货市场对金价无甚影响

* 美股和谷物价格大跌令金价承压

路透纽约7月24日电---金价周二大致持平,因希腊将需要进一步重组债务的消息带动避险买盘,对金价提供支持.金价连续第二天表现优于股市.

稍早金价在震荡交投中下跌,在欧盟官员称希腊不太可能有能力偿还债务及可能将需要进一步重组债务后,金价抹去跌幅.

周二公布的调查显示,7月欧元区民间部门连续第六个月萎缩,因制造业产出大减,增加了欧元区重陷衰退的可能性.数据给抗击债务危机的决策者更多打击.债务危机始于欧元区较小的经济体,但现在已渗透进德国和法国等核心国家.[ID:nSB1683662]

该数据令欧元下跌,限制了金价的升幅.

美股标普500指数.SPX下跌超过1%,且谷物价格下挫,也使金价承压.

1714GMT,现货金价XAU=升0.1%,报每盎司1,578.06美元,交投在不足20美元的相对温和区间内.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价基本持平1,577.40美元,路透初步数据显示,成交量相当于30日均值.

实货市场对金价没有提供支持.全球最大黄金消费国印度市况仍然疲弱,印度卢比接近纪录低位,造成金价高企,拖累需求.上海黄金交易所的成交量仍然低.

其他贵金属中,现货银XAG=小跌0.4%,报26.88美元,现货铂金XPT=跌0.7%,至1,383.24美元,现货钯金XPD=下滑1.4%,报558.49美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1577.40 0.00 0.0% 0.7%

COMEX白银期货 SIN2 26.850 -0.192 -0.7% -3.8%

COMEX铂金期货 PLN2 1387.60 -11.30 -0.8% -0.9%

COMEX钯金期货 PAU2 561.05 -9.90 -1.7% -14.5%

现货金 XAU= 1578.06 1.27 0.1% 0.9%

现货银 XAG= 26.88 -0.12 -0.4% -2.9%

现货铂金 XPT= 1383.24 -9.36 -0.7% -0.7%

现货钯金 XPD= 558.49 -7.91 -1.4% -14.4%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=