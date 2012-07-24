〔金属期市〕纽约期铜走低,受累于欧债危机忧虑

路透纽约/伦敦7月24日电---纽约期铜周二走低,伦敦期铜价格在盘后转升为跌,因欧洲成长忧虑仍是市场关注焦点,抵消稍早中国公布强劲制造业数据带来的支撑.

期铜跟随包括股市和欧元在内的其他风险较高资产回落.西班牙公债收益率飙升,使该国更接近要求全面救助,以及希腊的欧元区成员国地位越发岌岌可危等因素拖累欧元跌至两年低位.

对德国和其他欧元区国家的企业调查显示,7月欧元区民间部门经济活动连续第六个月萎缩,因制造业产出骤降,增加了欧元区再度跌入衰退的可能性.

欧洲问题也影响到美国的企业.美国7月制造业增速为2010年12月以来最慢,受累于海外需求疲弱.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2收跌2.70美元,或0.8%,报每磅3.3530美元,盘中交易区间为3.3385-3.4015美元.

COMEX成交有所放量,因尾盘出现一波卖盘,根据汤森路透初步数据,纽约市场尾盘,成交量为55,000口,较30日均值高出逾20%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨16美元,报每吨7,417美元,稍早在中国公布制造业PMI数据后升至日高7,494美元.

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,自6月的48.2跳升至49.5,接近50的荣枯分水岭.7月产出分项指数升至51.2,为2011年10月以来最高水准.[ID:nSB1680898].

加拿大丰业银行的副总裁,经济和商品市场专家Patricia Mohr表示,"中国PMI数据是工业活动的一个积极迹象.我预计中国的经济活动将增强...到第四季工业生产将大幅增加.预计期铜在第四季某个时间再度回升至3.75美元的可能性很高."

**更多坏消息**

穆迪周一晚些时候将德国,荷兰和卢森堡评级展望从稳定调降至负面,西班牙的短期借贷成本周二再度攀升,增加了该国要求全面救助的压力,这些消息也重压市场.

交易商称,铜价很可能走低,在近期未能突破7,800美元的阻力位后,可能测试7,200美元支撑位.

中国市场人士还将静观,南京为首次购房者提供的购房补贴是否将被其他二线城市效仿.

分析师称,其他基本金属也非常脆弱,可能进一步走低,尽管许多基本金属的价格已低于边际成本.

VTB Capital的Wiktor Bielski表示,"跌势多来自于基金卖空,因此,只要技术图表看起来仍有支撑,而基本面未提供任何支撑,他们将继续卖空,直至市场状况改变.因此,市场很容易出现进一步跌势."

三个月期铝CMAL3收跌9美元,报每吨1,869美元,之前触及日高1,886美元.本月,期铝已累积回落约2%.

以下为1759GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 335.25 -2.75 -0.81 343.60 -2.43

LME期铝 1869.00 -9.00 -0.48 2020.00 -7.48

LME期铜 7417.00 16.00 +0.22 7600.00 -2.41

LME期铅 1859.50 -0.50 -0.03 2035.00 -8.62

LME期镍 15750.00 150.00 +0.96 18710.00 -15.82

LME期锡 17530.00 -820.00 -4.47 19200.00 -8.70

LME期锌 1797.00 -17.00 -0.94 1845.00 -2.60

上海期铝 15400.00 45.00 +0.29 15845.00 -2.81

上海期铜 54700.00 130.00 +0.24 55360.00 -1.19

上海期锌 14530.00 75.00 +0.52 14795.00 -1.79

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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