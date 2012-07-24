〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.82%,Nasdaq指数收挫0.94%

韩国热股：中国禁止韩国旅游产品销售后Hotel Shilla等股票暴跌
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透纽约7月24日电---美国股市周二下跌,因有迹象显示,欧债危机正不断恶化,且欧洲经济放缓正在损害包括联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)在内的美国企业.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌104.14点,或0.82%,至12,617.32点;标准普尔500指数.SPX下跌12.21点,或0.90%,至1,338.31点.Nasdaq指数.IXIC收低27.16点,或0.94%,至2,862.99点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透3月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司 (如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未 定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/3 BMO PGR.N Q4 2016 前进保险(Progressive) 2017/3/7 13:00 BFb.N Q3 2017 Brown-Forman Corp 2017/3/7 AMC HRB.N Q3 2017 H & R Block Inc 2017/3/7 AMC URBN.OQ Q4 2017 Urban Outfitters Inc 2017/3/9 12:00 SIG.N Q4 2017 Signet Jewelers Ltd 2017/3/9 BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples)
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)