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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 04:11 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.82%,Nasdaq指数收挫0.94%

路透纽约7月24日电---美国股市周二下跌,因有迹象显示,欧债危机正不断恶化,且欧洲经济放缓正在损害包括联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)在内的美国企业.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌104.14点,或0.82%,至12,617.32点;标准普尔500指数.SPX下跌12.21点,或0.90%,至1,338.31点.Nasdaq指数.IXIC收低27.16点,或0.94%,至2,862.99点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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