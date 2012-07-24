〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大跌,因预报称美国中西部将迎来降雨

路透7月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二大跌,因天气预报称,美国中西部作物种植带的部份地区将迎来有利作物生长的降水.
一位农业气象学家周二称,美国中西部的北部未来10天将出现降雨,令该处受旱灾影响的玉米和大豆得到一些缓解.
"天气预报显示湿度较我们之前预计的要高.从明尼苏达州,至密西根州以至俄亥俄河谷东部的降雨机率更高,"AccuWeather气象学家Jason Nicholls说.
周二路透访问11名分析师的调查显示,美国大豆单产料为38.6蒲式耳/英亩,大豆产量料为29亿蒲式耳.
8月大豆期货处于所有关键移动均线切入位上方,九日相对强弱指标(RSI)为57.
CBOT-8月大豆期货SQ2收低49-1/4美分,收报16.49-1/4美元.
8月豆粕合约SMQ2下跌13.2美元,收报每短吨509.8美元.
8月豆油合约BOQ2收跌2.17美分,报每磅51.58美分.
今日大豆预估成交量为319,974口;豆粕预估成交量为115,227口,豆油成交量为157,310口.
以下为CBOT农产品期货在1936 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 790.00 -24.00 -3.0% 22.2%
CBOT大豆Sc1 1649.25 -49.25 -2.9% 37.6%
CBOT豆粕SMc1 509.80 -13.20 -2.5% 64.8%
CBOT豆油BOc1 51.58 -2.17 -4.0% -1.0%
CBOT小麦Wc1 878.75 -34.00 -3.7% 34.6%
CBOT稻米RRc1 1518.00 -27.00 -1.8% 3.9%
EU小麦BL2H0 251.50 -13.75 -5.2% 24.2%
NYMEX原油期货CLc1 88.71 0.57 0.7% -10.2%
道琼工业指数.DJI 12,578 -143 -1.1% 3.0%
现货金XAU= 1579.11 2.32 0.1% 1.0%
欧元/美元EUR= 1.2061 -0.0053 -0.4% -6.8%
美元指数.DXY 84.0110 0.3030 0.4% 4.8%
波罗的海
干散货指数.BADI 1003 -19 -1.9% -42.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红