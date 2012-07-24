〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至近两周低点,欧洲情势令市场忧虑

韩国热股：中国禁止韩国旅游产品销售后Hotel Shilla等股票暴跌
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透多伦多7月24日电---加元兑美元周二跌至近两周低位,对于西班牙公债收益率大涨的忧虑,以及围绕希腊在欧元区成员国地位的不确定性,令投资者颇为紧张.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升逾7.6%,反映人们越加认为,西班牙将需要全面救助,而这是欧元区几乎不能承受的.
与此同时,欧盟官员表示,希腊无望满足对其的救助条件,再次令市场担心其在欧元区的未来.
加元/美元CAD=D4收报1.0204加元,或0.98美元,盘中一度跌至1.0227加元,为7月12日以来最低.周一加元/美元收报1.0168加元,或0.9835美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透3月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司 (如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未 定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/3 BMO PGR.N Q4 2016 前进保险(Progressive) 2017/3/7 13:00 BFb.N Q3 2017 Brown-Forman Corp 2017/3/7 AMC HRB.N Q3 2017 H & R Block Inc 2017/3/7 AMC URBN.OQ Q4 2017 Urban Outfitters Inc 2017/3/9 12:00 SIG.N Q4 2017 Signet Jewelers Ltd 2017/3/9 BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples)
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)