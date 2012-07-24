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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 04:42 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至近两周低点,欧洲情势令市场忧虑

路透多伦多7月24日电---加元兑美元周二跌至近两周低位,对于西班牙公债收益率大涨的忧虑,以及围绕希腊在欧元区成员国地位的不确定性,令投资者颇为紧张.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升逾7.6%,反映人们越加认为,西班牙将需要全面救助,而这是欧元区几乎不能承受的.

与此同时,欧盟官员表示,希腊无望满足对其的救助条件,再次令市场担心其在欧元区的未来.

加元/美元CAD=D4收报1.0204加元,或0.98美元,盘中一度跌至1.0227加元,为7月12日以来最低.周一加元/美元收报1.0168加元,或0.9835美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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