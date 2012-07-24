〔加拿大股市〕收低,但忧虑欧洲情势盖过Rogers获利的影响

韩国热股：中国禁止韩国旅游产品销售后Hotel Shilla等股票暴跌
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透多伦多7月24日电---加拿大主要股指周二连跌第三个交易日,能源股和金融股领跌,因希腊和西班牙的不确定性令欧债危机忧虑加重,盖过了电信龙头企业Rogers Communications Inc (RCIb.TO)强劲获利的影响.
对欧元区的忧虑集中在西班牙高居不下的借贷成本,因该国标售短债的收益率为欧元面世来第二高.欧盟官员称希腊履行其救助计划中削减债务条款的希望渺茫.
欧元区制造业数据疲弱,德国评级展望被下降至负面,且德意志银行(DBKGn.DE)第二季业绩令人失望,使欧元区的不安情绪加重.
加拿大10大类股中有九类收低.权重的能源股领跌,下挫1.8%.上日能源股跳涨逾2%,因中海油(0883.HK)宣布计划以150亿美元收购Nexen IncNXY.TO.
Nexen收购案仍需要得到加拿大政府批准.周二,加拿大总理哈珀向昨者表示,"没有人应该对政府是否批准收购作预判.在接受或拒绝这宗收购交易前,政府将详细审查收购计划."
加拿大金融股跌0.8%,因忧虑欧元区.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低78.59点,或0.7%,报11,466.95点.该指数触及日内高位11,577.63点后回落超过100点.
避险的电信分类指数领涨,升1.4%,此前加拿大最大的移动电话公司Rogers Communications公布的获利优于预期.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报导，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透3月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司 (如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未 定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/3 BMO PGR.N Q4 2016 前进保险(Progressive) 2017/3/7 13:00 BFb.N Q3 2017 Brown-Forman Corp 2017/3/7 AMC HRB.N Q3 2017 H & R Block Inc 2017/3/7 AMC URBN.OQ Q4 2017 Urban Outfitters Inc 2017/3/9 12:00 SIG.N Q4 2017 Signet Jewelers Ltd 2017/3/9 BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples)
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)