〔加拿大股市〕收低,但忧虑欧洲情势盖过Rogers获利的影响

路透多伦多7月24日电---加拿大主要股指周二连跌第三个交易日,能源股和金融股领跌,因希腊和西班牙的不确定性令欧债危机忧虑加重,盖过了电信龙头企业Rogers Communications Inc (RCIb.TO)强劲获利的影响.

对欧元区的忧虑集中在西班牙高居不下的借贷成本,因该国标售短债的收益率为欧元面世来第二高.欧盟官员称希腊履行其救助计划中削减债务条款的希望渺茫.

欧元区制造业数据疲弱,德国评级展望被下降至负面,且德意志银行(DBKGn.DE)第二季业绩令人失望,使欧元区的不安情绪加重.

加拿大10大类股中有九类收低.权重的能源股领跌,下挫1.8%.上日能源股跳涨逾2%,因中海油(0883.HK)宣布计划以150亿美元收购Nexen IncNXY.TO.

Nexen收购案仍需要得到加拿大政府批准.周二,加拿大总理哈珀向昨者表示,"没有人应该对政府是否批准收购作预判.在接受或拒绝这宗收购交易前,政府将详细审查收购计划."

加拿大金融股跌0.8%,因忧虑欧元区.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低78.59点,或0.7%,报11,466.95点.该指数触及日内高位11,577.63点后回落超过100点.

避险的电信分类指数领涨,升1.4%,此前加拿大最大的移动电话公司Rogers Communications公布的获利优于预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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