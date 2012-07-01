(重温稿)〔美国债市〕公债价格下跌,因欧盟峰会协议削弱了避险买需

* 欧盟峰会协议削弱了公债的避险买需

* 美国个人支出数据将令第二季GDP预估值下修--分析师

* 美国公债第二季表现出色

路透纽约6月29日电---美国公债价格周五下跌,因欧元区达成协议,容许欧元区救助基本用来稳定债券市场及支持银行业资本重组,消息削弱对美国公债的避险买需.

取而代之,投资人转投较高风险资产,美国股市三大股指均大涨逾2%.

令市场措手不及的是,欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.

欧元区17国峰会通宵夜战,对西班牙及意大利领导人的要求作出回应,同意欧元区的援助基金可以用于稳定债市,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.[ID:nST0470200]

"避险公债价格正下跌,因人们认为隔夜欧盟峰会达成的协议令风险减低,"High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg说.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌22/32,收益率(殖利率)报1.66%,高于周四尾盘的1.55%.30年期公债US30YT=RR价格大跌1-23/32,收益率从周四尾盘的2.67%升至2.76%.

"这次欧盟对西班牙和意大利的支持比过去三年任何时间都来得更真实,"三菱东京日联银行驻纽约的董事总经理及首席金融分析师Chris Rupkey说,"这不是'争取一些时间的解决方法',它是重大举措."

高盛分析师Francesco Garzarelli在研究报告中写道:"我们对意大利,西班牙和爱尔兰的五年期公债建立多头仓位,因为我们认为欧洲将保持低利率,欧元区二线国家较可比德债利差将收窄."

爱尔兰10年期公债收益率降至2010年10月来最低.爱尔兰副总理称,欧盟有关直接参与银行资本重组的协议对爱尔兰来说是"改变情势的重要因素",大幅提高了爱尔兰避免第二次求援的机率.[ID:nSB1641224]

高盛的Garzarelli表示,欧盟协议的关键要素是政策制定者"确立主权债和银行资产负债表之间的关联需要被打破".

"可以理解的是,这将需要一些时间来组建新的机构处理这个问题."他表示.

惠誉表示,峰会缓解了欧元区主权评等的短期压力.

6月最后一个交易日美国公债没有延续第二季跑赢的表现,因投资人转投较高风险资产.

尽管周五美国公债回落,但本季仍有大幅回报.

"截止昨晚收盘,美国公债在第二季大涨3.25%,公司债和证券化工具的回报分别为2.8%和1.1%."Payden & Rygel主管James Sarni表示.

本季,收益率曲线也趋平,长短债收益率差缩窄.指标10年期公债收益率期内大跌约55个基点,而两年期公债收益率则仅跌了2个基点.

"这是因为第二季市场不再担心通胀,且在第二季冒险意愿大幅转变为规避风险."Sarni称.

美联储的卖短买长操作也有助于拉低长期公债收益率.

周五,美国公布的经济数据疲弱,可能缓解了美国公债的跌势.政府数据显示,美国5月消费者支出持平,核心PCE物价指数仅升0.1%.4月个人支出增幅也由原先公布的0.3%下修至0.1%.[US-ECI-CMN]

Decision Economics高级分析师Pierre Ellis表示,数据可能将第二季国内生产总值(GDP)增幅预估拉低不少.

"更为重要的是,对已经显得谨慎的消费者支出根本趋势的认知将变得更不稳,令人质疑对第三季经济成长将再度加速的预期."他表示.

高盛分析师表示,第二季GDP增幅预计为1.6%,并指5月核心个人消费支出通胀低于预期.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-28/32 (+) 0.309

五年期公债US5YT=RR 100-04/32 (-05/32) 0.723

10年期公债US10YT=RR 100-29/32 (-20/32) 1.652

30年期公债US30YT=RR 104-26/32 (-1-23/32) 2.762 (完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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